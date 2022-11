Koploper Kloetinge overtuigt niet tegen hekkensluiter ASV De Dijk: ‘Maar ook slechte wedstrijden moet je winnen’

VIERDE DIVISIEZonder al te goed te hoeven spelen heeft Kloetinge zaterdag zijn koppositie in de vierde divisie verdedigd. Een week nadat de Zeeuwen de nummer één-positie hadden opgeëist na winst in de topper tegen Odin'59 werd hekkensluiter ASV De Dijk ‘slechts’ met 2-0 verslagen.

De kersvers koploper Kloetinge liep in de vierde divisie direct tegen een kop-staartbotsing aan. Het eerste duel als dé nummer één was namelijk een ontmoeting met hekkensluiter ASV De Dijk. Het verschil tussen beide ploegen was enorm. De Amsterdammers verzamelden in elf wedstrijden nog maar één puntje en verloren al tien keer. Kloetinge daarentegen ging nog geen enkele keer onderuit en stond al op 25 punten.

Het was dan ook geen verassing dat de Zeeuwen zaterdag de leiding namen. Daar hadden zij maar twee minuten voor nodig. Jefry Dijkstra sloeg vliegensvlug toe en maakte de 1-0. Maar wie daarna had gerekend op een doelpuntenfestijn, kwam bedrogen uit. Want het eerste doelpunt viel misschien wel al heel snel, maar de tweede treffer liet daarna lang op zich wachten. Kloetinge speelde namelijk een matige eerste helft.

De hoop op een grote overwinning groeide weer toen Kloetinge ook in de tweede helft al snel het net vond. Zeven minuten waren er nodig om tot de 2-0 te komen, met topscorer Ruben de Jager als afmaker. Maar wéér was het niet het startsein voor Kloetinge om het doelsaldo flink op te waarderen. De eerste zege als koploper kwam niet meer in gevaar, maar overtuigend was het niet wat de nummer één liet zien.

Bij Kloetinge was men na afloop van het duel vooral blij dat de drie punten in eigen huis bleven en de koppositie nog steeds in bezit had. Trainer Jurriaan van Poelje vatte de wedstrijd treffend samen in één zin: ,,Ook slechte wedstrijden moet je winnen.’’