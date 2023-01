Koploper Kloetinge domineert bij Feyenoord, maar loopt toch tegen tweede nederlaag aan

VIERDE DIVISIEDe tweede nederlaag van het seizoen in de vierde divisie is een feit voor Kloetinge. Op bezoek bij Feyenoord gingen de Zeeuwen na een vroege achterstand vol voor de doelpunten, maar in de slotfase was het juist aan de andere kant nogmaals raak: 2-0.

Feyenoord is voor Kloetinge een tegenstander waar het goede herinneringen aan bewaart. Op de tweede speeldag van het seizoen in de vierde divisie boekten de Zeeuwen op eigen veld de eerste zege van het seizoen (2-0), nadat de ploeg op dag één met 1-1 gelijk had gespeeld tegen Capelle. Het bleek het begin van een succesverhaal, want inmiddels heeft Kloetinge elf zeges achter de naam en is de ploeg koploper.

Maar zaterdag in Rotterdam begon de lijstaanvoerder aarzelend en kwam Kloetinge snel op achterstand. Op aangeven van Junior Obiku - de zoon van voormalig Feyenoord-prof en cultheld Mike Obiku - maakte Rowendley Martijn er in de achtste minuut 1-0 van. Kloetinge herstelde zich daarna snel en nam de macht op het veld over. De Zeeuwen domineerden het duel en waren veel op de helft van Feyenoord te vinden.

Dat resulteerde in de 24ste minuut tot een flinke Zeeuwse kans van de eerste helft. Jefry Dijkstra kon van dichtbij inschieten, maar zijn inzet werd gekeerd door de keeper. Dertien minuten later kreeg diezelfde Dijkstra een nog grotere kans, maar weer was de doelman alert. Dit keer werd de goalie wel geholpen door de paal. Het zorgde ervoor dat Kloetinge met een achterstand de kleedkamer opzocht.

Extra spits

Na de pauze gooide Kloetinge veel energie in de wedstrijd en stond Feyenoord flink onder druk. Die druk poogde Kloetinge verder op de voeren door er met Kyle Doesburg een extra spits in te brengen. Kort daarvoor had diens collega-aanvaller Ruben de Jager de eerste echte kans van de tweede helft gemist. En ook mét de extra stootkracht voorin kwam Kloetinge wel tot kansen, maar doelpunten bleven uit.

Feyenoord, waar de Zeeuw Yarick Dorst in de basis stond, was aan de andere kant uiterst effectief. Uit een van de spaarzame kansen die de Rotterdammers na het openingsdoelpunt kregen, maakten zij direct de 2-0. Kort voor tijd kopte Harold Vrolijk raak. Daarmee hield hij Kloetinge definitief van de twaalfde zege dit seizoen af. In plaats daarvan liepen de Zeeuwen tegen de tweede nederlaag aan.