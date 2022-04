Kop-staartbotsing in Zaamslag levert Zeelandia Middelburg schade op

TWEEDE KLASSE E Als valse vlagger van VVGZ is wegge­stuurd, gaat het voor Arendsker­ke alsnog mis

VLISSINGEN - Alle toppers schreven in de tweede klasse E drie punten bij, op DBGC na. Die ploeg verloor met 1-0 bij Yerseke. ’s-Heer Arendskerke rook tegen VVGZ aan een stunt. De 1-2-uitslag was niet verdiend, want van het verschil op de ranglijst was in het veld niks te merken.

