Koekje van eigen deeg levert Goes niets op tegen DVS’33

Goes begon het duel met DVS’33 met een gewijzigde basis. Aanvaller Sylvio Hage keerde bijvoorbeeld terug van een blessure en verscheen meteen weer aan de aftrap, net als de van een schrosing teruggekeerde Renzo Roemeratoe. Maar de opvallendste aanpassing was het terugschuiven van Ruben Hollemans. De aanvoerder van de Bevelandse derdedivisionist is normaal gesproken een vaste waarde op het middenveld, maar nam tegen de ploeg uit Ermelo plaats centraal in de verdediging.

Lees ook PREMIUM Ondanks nieuwe knieproblemen blijft Ralph de Kok weer positief

Hij moest meteen aan de bak, want de eerste kansen van de wedstrijd waren voor de bezoekers. Goes-goalie Matthew Lentink werd in de negende minuut aan het werk gezet door Quincy Veenhof. Zijn vrije trap koerste af op de kruising, maar Lentink kreeg zijn handschoen er tegen. Een dikke tien minuten later kreeg Tarik Evre bij de eerste paal een goede mogelijkheid, maar ook hij scoorde niet namens DVS’33.

Aanvallend zette Goes daar weinig tegenover en de vroege blessure van Hiep Nguyen hielp de Zeeuwen wat dat betreft ook niet bepaald. Hij werd in de 21ste minuut vervangen door Souffiane El Ouazzani. Ondertussen bleven de beste kansen voor de bezoekers uit Ermelo, die na een misser van gelegenheidsverdediger Hollemans bijna een enorme kans kregen. Lentink was echter op tijd bij de bal.

Geen penalty en geen goal

Pas na een halfuur was het dan ook de beurt aan Goes om iets te laten zien in aanvallend opzicht, nota bene door een verdediger. Uit een corner kreeg Reza Maipauw - volgens enkele spelers van Goes via een hand van een verdediger - de bal voor zijn voeten. De jonge verdediger raakte de bal echter helemaal verkeerd, waardoor het voor DVS’33 afliep met een sisser; geen penalty en ook niet de 1-0.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Ook in het laatste kwartier voor rust bleef het kansen regenen. De bezoekers werden via onder anderen de ingevallen oud-prof Stef Nijland en Benjamin Roemeon gevaarlijk, Goes kreeg mogelijkheden via El Ouazzani en Huib van Hecke. In alle gevallen leverden de kansen geen doelpunten op, waardoor de stand op sportpark Het Schenge halverwege doelpuntloos in evenwicht was.

Na de pauze had Goes veel minder tijd nodig om tot een eerste kans te komen. Al na zeventien seconden dook Hage op voor het doel van DVS’33. Zijn kopbal had echter te weinig kracht om gevaarlijk te worden. Dat gold tien minuten later niet voor de bal die Evre, uit een vrije trap, met zijn hoofd richting het doel van Goes stuurde: 0-1. Wéér een tegengoal uit een standaardsituatie voor Goes.

Niet veel later kregen de Zeeuwen een nieuwe tik. Nadat doelman Lentink eerst nog gevaar had voorkomen na opnieuw een slordigheid van Hollemans, sloeg DVS’33 opnieuw toe. Nijland - voormalig speler van onder meer PSV en FC Groningen - stuurde Adriaan Kruisheer weg. Hij omspeelde Lentink en werkte de bal vervolgens vanuit een moeilijke hoek tegen de touwen.

Koekje van eigen deeg

De marge van twee treffers hield niet lang stand. Gianni Tiebosch maakte er twee minuten later alweer 1-2 van. Hij liet zien dat Goes niet alleen treffers tégen kan krijgen uit standaardsituaties, want de spelmaker knalde een vrije trap tegen de touwen. Het koekje van eigen deeg was echter niet genoeg voor Goes om een goed resultaat over te houden aan het treffen met DVS’33.

Door de 1-2-nederlaag tegen de ploeg uit Ermelo wacht Goes ook na zes wedstrijden in de derde divisie van het zaterdagvoetbal nog altijd op de eerste zege van het seizoen. De ploeg van trainer Kevin Hollander pakte in de eerste drie wedstrijden van het seizoen steeds één punt, maar bleef in de drie duels die daarop volgden steeds met lege handen achter.