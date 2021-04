KNVB verrast clubs met horizontale overstap

Wat komen al die Belgische trainers in het Zeeuwse voetbal doen?

2 april VLISSINGEN - Als een Zeeuws-Vlaamse voetbalclub op zoek is naar een nieuwe trainer, dan kun je er tegenwoordig donder op zeggen dat ook vanuit België sollicitaties in de mailbox binnen komen. Voor een aantal clubs is het een uitkomst, want het aanbod van trainers lijkt in Zeeland - en met name in Zeeuws-Vlaanderen - te zijn afgenomen. Hoe kijkt een kenner tegen die situatie aan? Wat waren de opties voor een club als Zaamslag? En maakt het wel uit, een Nederlander of een Belg? Een verhaal, met drie betrokkenen.