KNVB straft het RBC van trainer Ruud Pennings: vijf punten in mindering

COLUMN Een week gevuld met boze mensen: ‘Van der Hooft gaat liever in de bus bij Hoek zitten zeker’

Het was best wel even stressen dinsdagavond, met de wedstrijden van Goes, Hoek en Kloetinge. De eerste twee waren tegen 22 uur klaar en dat betekent tijdens de wedstrijd je verslag tikken, want de deadline van de papieren krant is 22.30 uur. Ik was aanwezig bij VVSB-Hoek, één van onze freelancers volgde op afstand het duel tussen ACV en Goes in Assen en had meteen na afloop contact met trainer Kevin Hollander.

12 maart