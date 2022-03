KNVB-plan: hoofdklasse wordt vierde divisie, zaterdag- en zondagteams tegen elkaar

Selectie Jong Oranje is volgende hoogtepunt in prille carrière Jan Paul van Hecke

ZEIST - Voetballer Jan Paul van Hecke uit Arnemuiden is opgenomen in de voorlopige selectie van Jong Oranje. De Zeeuwse verdediger van Blackburn Rovers is één van de dertig spelers die bondscoach Erwin van de Looi heeft opgeroepen.

