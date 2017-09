KNVB onderzoekt 'ABBA-experiment' bij FC Lisse-Hoek

FOX Sports-presentator Jan Joost van Gangelen las aan het eind van de avond een verklaring van de KNVB voor. ,,Dit is absoluut niet conform de spelregels. We gaan rapporten opvragen bij de clubs én de scheidsrechter, die gaan we voorleggen aan de tuchtcommissie en dan gaan we bepalen of het gevolgen heeft gehad voor de wedstrijd.''



Teammanager Danny de Vrieze reageerde tegenover de PZC: ,,De spelers hoorden pas in de middencirkel dat dit de volgorde zou worden. Ik ben na de strafschoppenserie naar de scheidsrechter toegegaan en hij gaf toen al aan dat hij een dwaling had begaan. De KNVB heeft al contact met Hoek gezocht en de kans is aanwezig dat donderdag het balletje FC Lisse/Hoek in de koker gaat.''



