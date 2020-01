KNVB: ‘Geen dispensatie voor Daan Eikenhout’

Na twaalf jaar vindt Van den Berg het welletjes als voorzitter Esad Osmanovski-toer­nooi

7:00 BRESKENS - Het was even schrikken toen Johnny van den Berg aankondigde te stoppen met de organisatie van de Esad Osmanovski Memorial Cup. De voorzitter nam het besluit tijdens de evaluatie van de dertiende editie. ,,Er heerste een beetje paniek binnen het bestuur”, vertelt hij in zijn stamcafé Centraal in Breskens. Van den Berg was samen met grondlegger Fred van Hasselt de drijvende kracht achter het internationaal jeugdtoernooi met profclubs, vernoemd naar de in 2004 talentvolle voetballer van Breskens Esad Osmanovski.