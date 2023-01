Knipping, Vandecandelaere en Goddyn langer bij Hoek

Van keeper tot veldspeler: Renaldo de Witte kent alle linies

Hij hoort dit seizoen bij de meest opvallende nieuwkomers bij tweedeklasser WHS. Renaldo de Witte (31) overtreft als verdediger zelfs zijn eigen verwachtingen. De Witte speelde jaren bij de reserves, totdat de juist aangetreden trainer Karl Vergouwen hem de voorbije zomer naar de hoofdmacht haalde. Helemaal nieuw is dat podium voor De Witte niet. Als keeper was hij ooit al een vaste waarde bij WHS. ,,In het veld kan ik mijn energie beter kwijt.’’

12 januari