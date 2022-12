Kloetinge wint weer, maar krijgt het nog heel even benauwd

Voor de zoveelste keer dit seizoen ging Kloetinge erop en erover. Ruben de Jager opende na een half uur de score. In de tweede helft was het weer raak voor de Zeeuwen. Reguillo Vandepitte was de maker van die 2-0. In minuut 70 wist Jeffrey Theunisse de 3-0 binnen te werken. Over en uit: de drie punten bleven in Kloetinge.