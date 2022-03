Kloetinge weer afgelast, net als zes andere Zeeuwse duels

KNVB-plan: hoofdklas­se wordt vierde divisie, zaterdag- en zondag­teams tegen elkaar

De KNVB heeft enkele veranderingen in de voetbalpiramide in het amateurvoetbal gepresenteerd. Zo heet de hoofdklasse vanaf de zomer van 2023 ‘vierde divisie’ en gaan in de hoogste divisies zaterdag- en zondagteams tegen elkaar spelen, waar die nu gescheiden zijn.

10 maart