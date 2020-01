Kloetinge-tweeling Jaap en Daan Esser stopt er na 18 jaar mee

Kloetinge raakt daarmee een brok ervaring kwijt. ,,Ondanks dat menig tegenstander de Essers herinneren als irritante tweeling binnen het veld zijn het de warme karakters buiten het veld die voor iedereen binnen de vereniging het meest herkenbaar zijn’’, aldus de club.

Achttien seizoenen geleden maakten de Essers hun debuut in het eerste van Kloetinge. Daan speelde sindsdien onafgebroken in het eerste team, de periode van Jaap werd onderbroken door één seizoen bij Oostkapelle (2005/2006). Dat was de enige keer in hun voetbalcarrière dat ze gescheiden waren.

Jaap Esser heeft zich - zeker in de tweede helft van zijn loopbaan - ontwikkeld tot een onmisbare schakel in de verdediging van Kloetinge. Met zijn ervaring, inzicht en coaching was hij centraal achterin een zekerheidje. Of dat nou naast Arjan van der Smissen, Michel Maaskant, Julius Bliek of zoals nu Jeroen de Jonge is, maakte weinig verschil.

Hoewel broer Daan Esser op vrijwel alle posities in het veld gebruikt werd (behalve als keeper) was hij de aanvallend ingestelde speler van de twee. In officiële wedstrijden heeft hij meer dan honderd doelpunten gemaakt voor Kloetinge, waarvan 75 in competitieverband. Jaap heeft twee keer gescoord. Samen speelden ze meer dan 600 competitieduels (Daan 323, Jaap 290).

De broers Essers hopen dit seizoen afscheid in stijl te nemen. Ze zijn met Kloetinge koploper in de eerste klasse en promotie naar de hoofdklasse is het ultieme doel. Voor de Essers zou de balans daarmee in evenwicht komen. Ze zijn met Kloetinge drie keer gedegradeerd uit de hoofdklasse, dit seizoen kunnen ze ook voor de derde keer naar dat niveau promoveren.