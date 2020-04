Kloetinge-trainer Marcel Lourens genomineerd voor Rinus Michel Award

Lourens was, toen de competities onlangs werden stilgelegd, met Kloetinge koploper in de eerste klasse. De oefenmeester uit Middelburg is dit jaar de genomineerde namens het district Zuid 1. Vorig jaar was dat Rogier Veenstra, die toen werkzaam was bij Goes en inmiddels trainer is bij ASWH. Veenstra won toen niet, die eer was weggelegd voor Laurens Knippenborg van RKZVC. Ieder district levert één genomineerde trainer.