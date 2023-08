Kloetinge tankt vertrouwen in aanloop naar het echie, ondanks nederlaag tegen Jong Sparta

Danique Tolhoek revalideer­de bij Ajax en haalde daarna het EK: ‘Moest hard werken en mezelf weer bewijzen’

Het vrouwenvoetbal heeft zijn eigen sportzomer. Aan de andere kant van de wereld zijn de Oranje Leeuwinnen actief op het WK. Dichter bij huis deed Oranje onder 19 jaar op het EK, met de Zeeuwse Ajacied Danique Tolhoek uit Kapelle in de gelederen, een gooi naar de Europese titel. En dat Tolhoek van de partij was, was geen vanzelfsprekendheid. ,,Ik heb er bij het Nederlands elftal een half jaartje uitgelegen. Dat was best nog spannend.’’ Een reportage vanuit België.