Kloetinge strikt  aanvaller Mitchell Paul Baptist van Unitas’30

Baptist is op dit moment speler van vierdedivisionist Unitas’30 uit Etten-Leur en maakt bij die club indruk. Zondag in de thuiswedstrijd tegen Silvolde (4-3-winst) was hij nog beslissend en bezorgde zijn ploeg met de vierde treffer de belangrijke zege.

De aanvaller stond al enige tijd op de radar bij Kloetinge. Assistent-trainer Hicham Benhammou zag Baptist aan het werk in de wedstrijd tegen Halsteren. Tijdens de winterstop was de linksbuiten met Unitas’30 te gast bij Kloetinge op het Wesselopark en maakte hij in het oefenduel twee doelpunten. Het werd uiteindelijk 5-3 voor Unitas’30.

‘Ambitieus kereltje’

Baptist staat bekend als een snelle buitenspeler, die tweebenig is en ook scorend vermogen heeft. ‘Hij is een ambitieus kereltje met een enorme drive om het maximale uit zichzelf te halen’, schrijft Kloetinge in een persbericht.

Baptist speelde vorig seizoen nog bij het Belgische KFC Sint-Lenaarts, maar dat werd geen succes. Het systeem (5-3-2) lag hem niet, liet hij later optekenen in Dagblad BN/De Stem.

Baptist vult de positie in van Jorik Mijnhijmer die aan het eind van dit seizoen vertrekt bij Kloetinge. Hij stopt met voetballen. Met Baptist krijgt de selectie van volgend seizoen steeds meer vorm. Vorige week legde de Bevelandse club al dertien spelers van de huidige selectie vast.

Meerjarige contracten werden afgesloten met Valentijn van Keulen, Koen Plank, Jefry Dijkstra, Jeffrey Theunisse en Ruben de Jager. Doelman Mitchell Braafhart, Jeroen de Jonge, Roy Mulder en Klaas van Hecke bereikten een akkoord over de verlenging van hun contract met één jaar. Verder werden de verbintenissen met Reguillo Vandepitte, Kyle Doesburg, keeper Milan Zabicki en Gianni VandePitte verlengd.