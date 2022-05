Kloetinge staat aan vooravond van derby op matchpoint

EERSTE KLASSE B/VIDEOKLOETINGE - Dankzij een ruime 3-0-overwinning op SHO is Kloetinge op matchpoint gekomen in de eerste klasse B. De ploeg, die al jaren hardop droomt van de stap terug naar de hoofdklasse, kan uitgerekend in de derby tegen Terneuzense Boys het kampioenschap veilig stellen.

Op papier speelde Kloetinge een uitwedstrijd, maar in werkelijkheid trad de ploeg van trainer Marcel Lourens aan voor eigen publiek. Omdat het nieuwe veld van Kloetinge voor het eerste duel met SHO, op de eerste speeldag, nog niet klaar was, werd de wedstrijd omgedraaid. Destijds namen de Zeeuwen na een vroege goal een moeizame 0-2-zege mee naar huis.

Ook zaterdag was het alweer snel raak voor de groen-witten. Dertien minuten had Kloetinge slechts nodig om er één te maken. Uit de eerste corner voor de thuisploeg kopte Thomas de Rijke raak. Net als tijdens het eerste treffen met SHO bleek dat niet direct de opmaat voor een doelpuntenfestijn. Want met die ene treffer bepaalde De Rijke ook meteen de ruststand.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Na de pauze was het wederom niet lang wachten op een eerste Kloetinge-doelpunt. Tim de Winter mocht de felicitaties in ontvangst nemen. Een teruggetrokken bal van Jefry Dijkstra vanaf rechts belandde recht voor het doel lekker voor zijn voeten. De Winter twijfelde niet, haalde in één keer uit en zette de 2-0 op het scorebord. Bijna een omgedraaide kopie van Dijkstra's doelpunt van een week eerder. Hij maakte toen tegen RVVH een bijna identiek doelpunt, maar dan uit een teruggetrokken bal van De Winter vanaf de linkerkant.

Deze middag zat een treffer er niet in voor Dijkstra. Hij was tegen SHO vooral belangrijk als aangever. Want ook de assist bij de 3-0 van Valentijn van Keulen kwam van zijn voet. Daarmee schoot hij kloetinge op matchpoint in de strijd om de titel. Want doordat nummer twee Nieuwenhoorn punten liet liggen bij Papendrecht, heeft Kloetinge nu een voorsprong van acht punten. Volgende week kan op eigen veld in de derby tegen Terneuzense Boys het kampioenschap dus worden gepakt.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.