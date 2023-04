Kloetinge-spits De Jager vertelt over overleden dochtertje: ‘Ik weet nu: morgen is niet gegeven’

met video Said Bouzambou zet met Oranje eerste stap richting finaleron­de WK-kwalifica­tie

De Vlissingse zaalvoetballer Said Bouzambou is met het Nederlands zaalvoetbalteam nog één horde verwijderd van de finaleronde voor de WK-kwalificatie. Oranje won zaterdagavond in Almere met 5-2 van Moldavië.