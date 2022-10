Kloetinge speelt beste voetbal tot nu toe, maar blijft steken op 0-0

Hierdoor werd het 0-0 en bleef Kloetinge ook in de zevende competitiewedstrijd ongeslagen, maar werden met het oog op derby tegen Goes van komende vrijdag wel twee belangrijke punten verspeeld. ,,Als je niet kunt winnen, moet je in elk geval zorgen dat je niet verliest’’, klonk het bijna Cruijffiaans uit de mond van trainer Jurriaan van Poelje. ,,We zijn nog steeds ongeslagen, staan op drie en twee punten van de nummers één (Odin) en twee Goes). Met dat in ons hoofd, wordt het vrijdag tegen Goes een mooie uitdaging.’’