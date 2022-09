Kloetinge slaat vroeg en laat toe tegen Feyenoord en heeft de eerste zege binnen

VIERDE DIVISIEKLOETINGE - De eerste overwinning van het seizoen is binnen voor Kloetinge. De promovendus was in de vierde divisie met 2-0 te sterk voor SC Feyenoord. Spits Ruben de Jager sloeg al vrij vroeg toe, zijn collega Kyle Doesburg pas laat.

Kloetinge-SC Feyenoord was in de eerste helft het aanzien meer dan waard. Een hoog tempo, felle duels en twee ploegen met aanvallende intenties. De Rotterdamse formatie, met Yarick Dorst uit Bruinisse als verdedigende middenvelder, opende sterk en had de eerste minuten de overhand.

De goede openingsfase leverde Feyenoord echter niets op, waarna het de beurt was aan Kloetinge. De Bevelandse ploeg, waar Jeffrey Theunisse, Jesse van der Linden en Jeremy Hubregtse een basisplaats hadden gekregen, was via Klaas van Hecke dicht bij de 1-0, maar hij schoot de bal op de lat.

In de 17de minuut was het wel raak. Ruben de Jager schoot keurig raak na een combinatie in het strafschopgebied: 1-0. De spits had daarna de 2-0 op zijn schoen, maar Feyenoord-keeper Jeffrey Verkerk redde met de voet. Zo bleef het tot aan de rust 1-0.

Geen tweede doelpunt De Jager

Gelijk na de pauze was De Jager wederom dicht bij zijn tweede doelpunt van de middag. Nu was het niet de keeper, maar de spits zelf die de kans onschadelijk maakte. De voormalig jeugdspeler van FC Twente kon de bal namelijk niet genoeg drukken en schoot over. Vijf minuten later dwong hij Verkerk wel tot een nieuwe redding.

Voor Van der Linden en Theunisse liep de middag daarna niet prettig af. Van der Linden moest het veld na een uur geblesseerd verlaten, terwijl Theunisse er in de slotfase met rood af moest. Hij kreeg zijn tweede gele kaart. Maar de zege kwam niet meer in gevaar. Invaller Kyle Doesburg maakte in blessuretijd aan alle onzekerheid een eind: 2-0.

Kloetinge-SC Feyenoord 2-0 (1-0). 17. Ruben de Jager 1-0, 90. Kyle Doesburg 2-0. Scheidsrechter: J. Kraak. Rode kaart: 81. Jeffrey Theunisse (Kloetinge, twee keer geel). Aantal toeschouwers: 750.