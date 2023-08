Kloetinge slaat tegen grote onbekende kort voor rust keihard toe

KNVB-BEKERHet ticket voor de tweede voorronde van de KNVB-beker is binnen voor Kloetinge. De Bevelandse derdedivisionist won zaterdag in de eerste kwalificatieronde ruim van BOL. De vierdedivisionist werd met een 6-0-nederlaag terug naar Noord-Holland gestuurd.

Kloetinge trof zaterdagmiddag in de eerste voorronde van de KNVB-beker een grote onbekende: BOL uit Broek op Langedijk. Een club die het afgelopen decennium trapsgewijs de voetbalpiramide beklom. Eerst werden de Noord-Hollanders een stabiele tweedeklasser, daarna volgden vijf seizoenen in de eerste klasse en vanaf dit seizoen is BOL vierdedivisionist.

Lees ook PREMIUM Kloetinge tankt vertrouwen in aanloop naar het echie, ondanks nederlaag tegen Jong Sparta

Een competitie die Kloetinge goed kent, maar waarin het slechts één seizoen speelde. De groen-witten werden afgelopen voetbaljaargang direct kampioen op dat niveau en mogen zich nu derdedivisionist noemen. Toch zorgde dat niet voor angst bij de bezoekers. BOL toonde lef in de openingsfase, zonder dat daar heel groot gevaar uit voort kwam.

Maar na die openingsfase nam Kloetinge steeds meer het heft in handen, kreeg het kansen en scoorde het ook. Wie anders dan Ruben de Jager, topscorer in het kampioensjaar, opende ook in het nieuwe seizoen de rekening van Kloetinge. De spits controleerde een lange bal van Koen Plank, speelde zijn tegenstander uit en schoof de bal langs de keeper.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Na die openingstreffer bleef het lang stil op het Wesselopark. Af en toe kreeg een van de ploegen wel een mogelijkheid, maar daar bleef het bij. Tot de absolute slotfase van de eerste helft, waarin Kloetinge keihard toesloeg. Jefry Dijkstra rondde in de 44ste minuut van dichtbij af en in blessuretijd kopte Julius Bliek uit een voorzet van De Jager ook de 3-0 nog binnen.

In de tweede helft ging Kloetinge daarna vrolijk verder. Dik vijf minuten na de aftrap lag de bal er alweer in: 4-0 via Valentijn van Keulen. Het leek alsof BOL de tol betaalde voor de pressie waarmee het in de eerste helft speelde, want de ploeg uit Noord-Holland kroop steeds verder achteruit, waarmee het Kloetinge juist meer mogelijkheden gaf om op te bouwen.

Dat leverde in de 69ste minuut de 5-0 op. Een mooie aanval, via Yassin Ouja en Reguillo Vandepitte, kreeg via de ingevallen spits Kyle Dousburg het doel als eindbestemming. Pas daarna lukte het ook BOL weer eens gevaarlijk te worden. Maar het slotakkoord was voor Gianni Vandepitte, die de 6-0 maakte. Kloetinge dus met een ruime overwinning door naar de tweede voorronde van het landelijke bekertoernooi.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.