Kloetinge scoort wéér in eerste kwartier, wint en is koploper

Zwarte panter wilde geen grijze muis zijn

28 september MAARSSEN - Volgende maand verschijnt een boek over Frans de Munck, één van de negen voetbalinternationals die Zeeland heeft voortgebracht. Was er nog iets nieuws te vertellen over de markante doelman uit Goes? PZC-sportverslaggever Rudy Boogert las het boek, waarin hij ook zelf voorkomt als aanjager van het Frans de Munckpad in Goes.