Kloetinge schrapt oefenduel met RBC

WK VROUWENVOETBAL Down Under met Angela Versluis: een uitblinken­de keepster, veel verrassin­gen en nog geen Oranje­koorts

In de WK-rubriek Down Under met Angela vertelt voormalig profvoetbalster Angela Versluis uit Veere na ieder duel van de Oranje Leeuwinnen hoe zij de wedstrijden van het Nederlands elftal en alles rond het wereldkampioenschap in Australië en Nieuw-Zeeland beleeft. In aflevering vier: een uitblinkende keepster, veel verrassingen op het WK en het nog steeds uitblijven van Oranjekoorts: ,,Het zal aan mij liggen, maar dat kan ik echt niet snappen.”