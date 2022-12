Kloetinge neemt beker zeer serieus: ‘Het is een mooie prijs’

Kloetinge begon nagenoeg in de sterkste opstelling (alleen doelman Milan Zabicki verving eerste keeper Mitchell Braafhart) aan het duel. De Bevelanders namen vanaf het begin het initiatief. Via combinaties probeerde men een opening te vinden in de verdediging van de zaterdagderdeklasser. De 1-0 van Valentijn van Keulen viel al in de beginfase. De actieve middenvelder knalde de bal achter GPC-doelman Jurian Winterswijk.

Mooie prijs

,,Dat was op een goed moment, zo snel in de wedstrijd", zei Van Keulen. ,,Ik had er zin in. Het was heerlijk voetballen. GPC bood ook niet echt veel tegenstand. We moesten vanuit balbezit kansen zien te creëren.” Met twee doelpunten en een assist op Reguillo Vandepitte had hij een belangrijk aandeel in de bekerzege. ,,We moeten blijven uitstralen dat we die beker willen pakken. Zoveel kansen krijg je als voetballer niet om hem te winnen. Het is een mooie prijs.”

Dat vond ook Jeroen de Jonge. ,,We nemen iedere bekerwedstrijd serieus. De vierde divisie is het hoogste niveau dat meedoet om de districtsbeker. We willen kampioen worden, maar ook graag de beker winnen.” De verdediger was blij met zijn doelpunt. Dat was de 6-0, een kopbal uit een afgemeten voorzet van invaller Zico Fertoute. ,,Ik had het vooraf er nog over gehad. Het was weer al anderhalf jaar geleden dat ik gescoord had. Het werd tijd.”

(de tekst gaat verder onder de foto)

Volledig scherm Jeroen de Jonge (midden) kijkt de bal na. Hij gaat erin, waarna het 6-0 staat. © Johan van der Heijden

De spitsen Kyle Doesburg, die uit een voorzet van Jeremy Hubregtse aan de tweede paal hoog opspringend raak kopte, en Ruben de Jager, die met een stiftje voor de 4-0 tekende, pikten ook hun doelpuntje mee. Van Keulen scoorde tussendoor na een vlotte aanval de 3-0 en bij de 5-0 slalomde de uitblinker door de Vlissingse verdediging, waarna Vandepitte de voorzet in het lege doel schoof.

Te veel ontzag bij GPC

GPC maakte zich vooraf weinig illusies. De Vlissingers berustten snel in de nederlaag, al vond trainer Marlon Moeal dat zijn ploeg het Kloetinge te gemakkelijk had gemaakt. ,,Oké, we spelen tegen het ‘grote’ Kloetinge uit de vierde divisie, maar de spelers hadden te veel ontzag voor de tegenstander. We lieten ons ver inzakken. Ook onze twee aanvallers. Dat heb ik tijdens de rust proberen bij te stellen. Natuurlijk spelen zij een tempo dat drie ‘tandjes’ hoger ligt en je weet dat je voetballend tekort komt. We misten ook vier basisspelers.”

Het was volgens de trainer best lastig voetballen op het harde kunstgras met bevroren plekken. ,,Je zag glijpartijen, maar belangrijk is dat we geen blessures hebben opgelopen.” Ook Kloetinge liep fysiek geen schade op.

Kloetinge-trainer Jurriaan van Poelje kon zich een weekendje vrij permitteren en liet de coaching over aan zijn assistenten Marcel Kole en Hicham Ben Hammou. ,,Op dit veld moesten we de lange bal vermijden, het geduld opbrengen bij het rondspelen van de bal tot er een opening kwam. Dat is goed gelukt”, stelde Kole vast.