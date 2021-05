Kloetinge legt ook Rico van Nielen (Goes) vast

Voetbal­sters Tolhoek en De Graaf maken kans op plek in Oranje onder 16

25 mei ZEIST - Twee talentvolle Zeeuwse voetbalsters maken kans op een plekje in Oranje onder 16. Danique Tolhoek (JVOZ) en Kloetinge-speelster Amy de Graaf zijn opgenomen in de voorlopige selectie, die in totaal uit 80 speelsters bestaat. Uiteindelijk blijven er 20 voetbalsters over, die tussen 3 en 13 juli meedoen aan het Nordic Tournament in Denemarken.