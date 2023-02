Kloetinge legt dertien spelers vast: ‘De continuïteit is belangrijk’

Hoek gaat na vertrek Pieter Ongena op zoek naar nieuwe hoofdtrai­ner

Quincy Rombaut en Griffin De Vroe leiden na het opstappen van trainer Pieter Ongena voorlopig de trainingen bij Hoek. Toch is het bestuur van de Zeeuws-Vlaamse club van plan om dit seizoen nog een nieuwe hoofdtrainer aan te stellen. ,,We gaan een lijst met kandidaten opstellen’’, zegt voorzitter Ad van Langevelde, ,,en daarbij kijken we naar de Belgische en Nederlandse markt.’’

30 januari