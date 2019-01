Kloetinge komt een beetje geluk tekort tegen FC Volendam

VOLENDAM - Zaterdag-eersteklasser Kloetinge is 2019 begonnen met een oefennederlaag tegen FC Volendam. De ploeg uit de Keuken Kampioen Divisie was met 5-0 te sterk voor de Zeeuwse amateurs.

Het zat Kloetinge niet mee in het Kras Stadion. Via een eigen goal van Maarten van Vooren kwamen de bezoekers op achterstand. Remco van Tiggele was daarna dicht bij de gelijkmaker (schot over) en Ramon Janson trof zelfs de paal. De Volendammers bepaalden de ruststand daarna nog op 2-0.

Na de pauze dacht Can Özgan de 2-1 te maken, maar zijn inzet werd nog net voor de lijn weggewerkt. Doelman Nando Pijnenburg hield Kloetinge daarna met een aantal knappe reddingen op de been, maar kon niet voorkomen dat het 5-0 werd. Bij de laatste goal had Kloetinge nogmaals pech. De treffer werd gemaakt in buitenspelpositie, maar de scheidsrechter keurde de goal goed.

Toch was er tegen Volendam, dat in een sterke formatie aantrad met onder anderen Kevin Visser en Cas Peters, ook goed nieuws voor Kloetinge. Daan Esser viel drie minuten voor tijd in en maakte zijn rentree in de ploeg van trainer Marcel Lourens. De routinier stond bijna een jaar aan de kant door blessureleed.

Slecht begin