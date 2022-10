Kloetinge-keeper Braafhart is bij rentree eerst de pechvogel, maar groeit uit tot de held

De middag in Vlaardingen begon met goed nieuws uit het kamp van Kloetinge. Bij de groen-witten keerde doelman Mitchell Braafhart terug onder de lat. De keeper raakte enkele weken geleden geblesseerd en werd uitstekend vervangen door Milan Zabicki. Maar tegen Zwaluwen was de eerste keus weer de eerste keus.

Veel kreeg hij niet te doen in de openingsfase. Het was vooral nummer twee Kloetinge dat gevaar stichtte. Jefry Dijkstra en Reguillo Vandepitte stuitten bijvoorbeeld allebei op de doelman van de thuisploeg. Daarna kopte Vandepitte ook nog op de paal na een hoekschop. Maar dat leverde uiteindelijk wel een treffer op...

De terugstuitende bal belandde namelijk voor de voeten van spits Ruben de Jager. Die liet het buitenkansje niet onbenut en maakte er in de zestiende minuut 0-1 van. Geen vuilte aan de lucht voor Kloetinge, zou je zeggen. En dat was ook lang zo. De ploeg kwam niet in de problemen, kreeg zelf kansen, alleen breidde de voorsprong niet uit.