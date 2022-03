Kloetinge is weer de dupe van een corona-afgelasting

VIDEO Terneuzen­se Boys-Kloetinge: Een echte derby werd het nooit

TERNEUZEN - Een zonovergoten Zuidersportpark, de enige Zeeuwse derby in de eerste klasse B en 450 toeschouwers. Alle ingrediënten waren zaterdag aanwezig voor een perfecte voetbalmiddag. Dat werd het helaas niet. Terneuzense Boys-Kloetinge was verre van boeiend. Beide ploegen slaagden er over 90 minuten niet in om één kans te creëren. Een 0-0 was dan ook de meest logische uitslag.

7 maart