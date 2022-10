Kloetinge geniet in vierde divisie, maar neemt nog geen plaats in de zweefmolen

Breskens maakt er weer zes, of waren het er zeven?

Na eerdere 6-0-overwinningen op eigen veld tegen IJzendijke en Koewacht, werd ook de derde thuiswedstrijd van Breskens, koploper in de vierde klasse A, met deze eindstand afgesloten. Toeval, of is hierbij wellicht sprake van opzet bij een team dat te sterk is voor deze klasse?

30 oktober