Kloetinge gaat in topper tegen RVVH met goed gevoel de kleedkamer in en komt er met nog beter gevoel uit

EERSTE KLASSE B/VIDEORIDDERKERK - Na een nieuwe topper in de eerste klasse B heeft Kloetinge een concurrent minder in de strijd om de titel. De ploeg van trainer Marcel Lourens boekte een solide 0-2-zege op bezoek bij RVVH, waardoor de ploeg uit Ridderkerk definitief afgehaakt lijkt voor het kampioenschap.

Het had zo een affiche in de hoofdklasse kunnen zijn; RVVH-Kloetinge. Beide ploegen waren ooit vaste gasten op dat niveau, maar spelen nu alweer even in de eerste klasse. Maar voor hoelang nog? Zowel Kloetinge als RVVH jaagt op een stap omhoog. De inzet van deze topper was daarom duidelijk: dichter bij de hoofdklasse komen. Koploper Kloetinge heeft de beste papieren voor die stap omhoog, nummer drie RVVH vecht voor zijn laatste kansen op de titel, maar heeft net als Kloetinge ook al een periodetitel.

Grote kansen kregen beide ploegen zaterdag niet voor rust. Pas in de laatste minuut van de reguliere speeltijd viel het openingsdoelpunt. De doelpuntenmaker? Uiteraard - zou je bijna zeggen - Dano Lourens. De topper tegen nummer twee Nieuwenhoorn besliste hij al en tegen RVVH was hij opnieuw belangrijk voor Kloetinge, door van dichtbij binnen te tikken. Voor de pas achttienjarige spits, die na de zomer voor tweededivisionist Jong Sparta speelt, was het alweer zijn 22ste treffer in competitieverband.

Zo ging Kloetinge met een goed gevoel de kleedkamer in en dankzij Jefry Dijkstra kwam het met een nog beter gevoel de kleedkamer uit. Vier minuten was de tweede helft oud toen hij er 0-2 van maakte. Geen intikker, zoals de 0-1 van Lourens, maar een bekeken schot met links vanaf de rand van het strafschopgebied. De assist van Tim de Winter mocht er overigens ook zijn. Zijn pass met buitenkant rechts, vanaf de linkerflank, paste precies tussen twee man door en was dusdanig op maat, dat Dijkstra direct de trekker kon overhalen.

De doelpunten kort voor en kort na rust bleken goud waard voor Kloetinge. Het kwam daarna niet meer in de problemen en trok een nieuwe zege in een topwedstrijd over de streep. Het gat met RVVH is door de overwinning van zaterdag nu acht punten en daarmee lijkt de eerste concurrent definitief afgeschud. Daar voegde de tweede concurrent, XerxesDZB, zich door een 2-2-gelijkspel bij BVCB bij. Ook die ploeg heeft nu acht punten achterstand. Nummer twee Nieuwenhoorn is met vier punten achterstand de belangrijkste uitdager.