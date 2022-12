Kloetinge en Goes voldaan, maar de honger is nog niet gestild: ‘Het zou héél fijn zijn als we ook die laatste wedstrijd binnenslepen’

Goes heeft na 14 wedstrijden 24 punten en bivakkeert op de zesde plaats. Zaterdag komt Achilles Veen op bezoek en kan de plek in de subtop worden verstevigd. ,,We moeten in elk geval niet verliezen’’, vindt Goes-trainer Dennis de Nooijer.

,,Dan blijft er een flink gat met de middenmoot bestaan en blijven we bovenin meedraaien. Als we weten te winnen, komen we op 27 punten en ben ik absoluut tevreden over de eerste competitiehelft. Het is jammer dat we twee wedstrijden hebben weggegooid (van FC ‘s-Gravenzande en Spijkenisse werd met respectievelijk 7-1 en 5-1 verloren). Dat was ook onnodig en hadden we beter voor de dag moeten komen, maar voor het overige ben ik tevreden.’’