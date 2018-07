Kloetinge en De Meeuwen naar Rotterdam en Den Haag

In de tweede klasse E zijn DBGC en NSVV toegevoegd aan de twaalf Zeeuwse clubs. In de derde klasse zijn Noad’67, Smerdiek, WHS en ZSC’62 als enige Zeeuwse clubs in de Brabantse klasse geplaatst.

In de vierde klasse krijgt het naar de standaardklasse teruggekeerde Brouwershaven in B de derby’s met Duiveland, SKNWK, FC De Westhoek en WIK’57 voor de kiezen.

De nieuw opgerichte zaterdagtak van Goes staat in de vierde klasse A met onder meer de combinatieploeg Hoedekenskerke/Kwadendamme. In diezelfde klasse is de derby Spui-Cadzand in ere hersteld.