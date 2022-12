Kloetinge doet met nipte zege op het nippertje uitstekende zaken

Voorafgaand aan het laatste competitieduel van het kalenderjaar, uit bij WNC, was voor Kloetinge één ding zeker: de groen-witten gaan als koploper van de vierde divisie het nieuwe jaar in. Door de 3-2-zege op ARC van vorige week en het 1-2-verlies van nummer twee Smitshoek tegen Zwaluwen zit Kloetinge stevig in het zadel. De promovendus staat na veertien wedstrijden vier punten los.

Maar WNC had zo vlak voor de winterstop nog wel zin in een stuntje. De thuisploeg schoot uit de startblokken en nam Mitchell Braafhart al snel onder vuur. De Kloetinge-goalie liet zich echter niet verrassen. Het was ook direct het enige grote gevaar van WNC in de eerste helft. Kloetinge deelde wat meer speldenprikjes uit, maar kon in het Gelderse Waardenburg ook geen echte vuist maken voor rust.

Door de 0-0-stand halverwege voerde Kloetinge de druk wat op, maar was het juist WNC dat in de openingsfase van de tweede helft op voorsprong kwam. Mirel Ibrahimovic deed wat je mag verwachten van een speler met zo'n achternaam: scoren! Kloetinge moest dus in de achtervolging. Een strafschop leek de koploper uitkomst te bieden, maar de scheidsrechter draaide zijn beslissing terug en de bal ging niet op de stip.

Goals in de slotminuten

Er zat voor Kloetinge dus niets anders op dan te blijven jagen op de gelijkmaker. Zonder succes, zo leek het. Want het duurde lang voordat de Zeeuwen de defensie van WNC omver kregen. Pas in de slotminuten werd het 1-1, uit de kluts. Jeffrey Theunisse gaf het laatste tikje. En uiteindelijk was het Kyle Doesburg die in blessuretijd op aangeven van Ruben de Jager zelfs voor de winnende 1-2 zorgde.

Door de nipte en late overwinning in Waardenburg deed Kloetinge uitstekende zaken. De concurrentie ging namelijk wel in de fout, waardoor Kloetinge met een voorsprong van zes punten - op de nieuwe nummer twee, Capelle, naar het kerstdiner kan toeleven. Het seizoen is nog lang, maar de Zeeuwse promovendus én koploper kan volgend seizoen met een vrij veilige marge van start aan de tweede seizoenshelft.