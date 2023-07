Kloetinge debuteert voor eigen publiek, Hoek opent uit en eerste derby pas eind oktober

Kloetinge mag van de KNVB voor eigen publiek debuteren in de derde divisie. De promovendus, die afgelopen seizoen kampioen werd in de vierde divisie, start op 19 augustus met een thuiswedstrijd tegen Blauw Geel’38. Wellicht handig om voorafgaand aan de start van het seizoen even te informeren bij provinciegenoot SVOD’22. De tweedeklasser speelt een week eerder in de eerste voorronde voor de KNVB Beker tegen de ploeg uit Veghel.

Voor Hoek begint de competitie met een tripje naar Den Haag de Zeeuws-Vlamingen krijgen op de eerste speeldag met Quick te maken. Maar bij Hoek zullen ze vooral uitkijken naar de derby tegen Kloetinge. En andersom ook. Daarvoor moeten de Zeeuwse derdedivisionisten even geduld hebben. Pas in speelronde tien, op 28 oktober, treffen ze elkaar voor het eerst. Hoek speelt dan thuis.

Ná die eerste derby wordt het geduld van de supporters van Hoek en Kloetinge en de Zeeuwse voetbalvolgers nog meer op de proef gesteld. Pas op de 27ste speeldag, op 30 maart, staat de return in Kloetinge ingepland. Maar lang wachten op de strijd der rivalen zijn ze bij de twee hoogst spelende ploegen van Zeeland wel gewend. Want in competitieverband speelden Hoek en Kloetinge al járen niet meer tegen elkaar.

Geen derby's voor Goes

Voor Goes dit seizoen in de vierde divisie geen derby's om naartoe te leven, maar wel veel tripjes naar zondagverenigingen. Zo begint de Bevelandse formatie het seizoen met een uitduel bij Unitas'30 in Etten Leur. Of Goes alle uitwedstrijden bij zondagclubs ook echt op zondag zal gaan spelen, is nog niet bekend. Komende weken vinden er bijeenkomsten plaats met de clubs, zo schrijft de KNVB. Daarna worden alle data en tijden vastgelegd.