Kloetinge bouwt verder met Jurriaan van Poelje: ‘De ambities spreken mij aan’

Kloetinge en Van Poelje grepen de afgelopen weken tijdens de winterstop aan om de eerste competitiehelft uitgebreid te evalueren. De Bevelandse equipe is momenteel koploper in de vierde divisie, met zes punten voorsprong op nummer twee Capelle. ,,De club wil graag stappen zetten. Dat is voor nu de vierde divisie, maar hier stopt het niet’’, vertelt Van Poelje. ,,De club is ambitieus en wil doorgroeien naar de derde divisie. De club spreekt dat uit en dat spreekt mij ook aan. Ik zie daar een enorme uitdaging in, het is voor mij dé prikkel.’’