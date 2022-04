Kloetinge blijft koel in snelkookpan met weinig verrassende matchwinnaar

VIDEONIEUWENHOORN - Kloetinge heeft voorzichtig een voorschot genomen op het kampioenschap in de eerste klasse. In de kraker van de dag werd Nieuwenhoorn zaterdag in het hol van de leeuw met 0-1 bedwongen. Wie anders dan Dano Lourens was de matchwinnaar.

Veel en luid publiek en massa’s vuurwerk zorgden voor een kokend sfeertje in deze topper. Nummer 1 Kloetinge tegen nummer 2 Nieuwenhoorn, dat affiche werkte als een magneet. Het verschil tussen beide teams op de ranglijst was één punt. Met nog acht duels te gaan was én is dit duel niet beslissend, maar wel richting bepalend.

Kloetinge wist waarop het zich moest voorbereiden. Begin maart kwam Nieuwenhoorn op bezoek in Kloetinge voor de onderlinge topper. De Zeeuwse ploeg verloor dat duel met 1-2, maar die cijfers gaven niet de daadwerkelijke verhoudingen weer. Nieuwenhoorn was krachtiger en volwassener. Daar moest Kloetinge zich nu tegen wapenen.

Het eerste wapenfeit was het geblesseerd uitvallen bij Kloetinge van verdediger Jop Dekker. Hij werd vervangen door Jeremy Hubregtse, die terugkeerde op bekende grond. Hij speelde enkele jaren voor Nieuwenhoorn, dat toen nog uitkwam in het zondagvoetbal. Kort daarna was Thomas de Rijke dicht bij een goal met een bal op de paal.

Tweede fase van een corner

Halverwege de eerste helft opende Dano Lourens de score voor Kloetinge. In de tweede fase van een corner was hij attent bij een bal die achter de defensie viel. Razendsnel was hij bij de bal en tikte de 0-1 langs de doelman. Dat betekende zijn achttiende doelpunt in zijn negentiende optreden in de competitie.

Vervolgens ontspon zich een op en neer gaand gevecht met kansen voor beide doelen. Nieuwenhoorn zag een doelpunt afgekeurd worden en vond doelman Mitchell Braafhart verschillende keren op zijn weg. Ook Kloetinge was een aantal keren dicht bij een doelpunt, maar het ontbrak aan precisie of de doelman lag dwars.

De goal van Lourens bleef het enige doelpunt. Koploper Kloetinge revancheerde zich daarmee voor de thuisnederlaag en - belangrijker - het breidde zijn voorsprong op achtervolger Nieuwenhoorn uit naar vier punten. De nieuwe eerste achtervolger is XerxesDZB dat op drie punten staat.

