Kloetinge bindt 14 spelers aan zich; Daan Esser gaat voor 18de seizoen

video Fouten nekken balend Goes

15:17 GOES - In blessuretijd kreeg Roycel James zondagmiddag dé kans om het eerste gelijkspel van Goes in de derde divisie te bewerkstelligen. Uit een hoekschop belandde de bal precies voor zijn voeten. ,,Ik dacht dat een tegenstander de bal weg zou koppen. Daardoor zag ik het te laat.’’ De inzet van de verdediger zeilde voorlangs.