Kloetinge baalt: geen promotie, één doelpunt te weinig

KLOETINGE - Kloetinge is ook komend voetbalseizoen eersteklasser. De Zeeuwse club is daarover dinsdagochtend telefonisch en per mail geïnformeerd door de KNVB.

Kloetinge werd verteld dat er komend seizoen drie plaatsen in de hoofdklasse open vallen. Op de fictieve ranglijst die de bond hanteert om de promotie te bepalen staat Kloetinge vierde.

,,Een zure appel’’, erkende voorzitter Jan-Kees de Bruine, ,,Aan de andere kant: gewogen en vooralsnog iets te licht bevonden.’’ Extra zuur is dat Kloetinge welgeteld één doelpunt tekort komt voor een plaats in de hoofdklasse.

De nummer drie op de fictieve ranglijst, Scherpenzeel, heeft hetzelfde puntengemiddelde en hetzelfde doelsaldo. Het verschil is het gemiddelde aantal doelpunten voor: 43 voor Scherpenzeel en 41 voor Kloetinge.

De drie plaatsen in de zaterdag-hoofdklasse worden ingevuld door Poortugaal, Noordscheschut en Scherpenzeel. Formeel had DFS Opheusden, koploper in de eerste klasse D (Oost) betere cijfers, maar die club gaat vrijwillig lager spelen.

De laatste vier wedstrijden voordat de competitie werd afgebroken vanwege het coronavirus, verspeelde Kloetinge achteraf gezien dure punten. Met twee gelijke spelen en twee nederlagen eindigde de competitie voor de club.

Kloetinge had dit seizoen ingezet op Project 2020. Dat project was erop gericht om komend seizoen in de hoofdklasse uit te komen. De club was met de koppositie goed op weg, maar moet de plannen nu noodgedwongen uitstellen.

Uit de tweede klasse E verdwijnt Nieuwenhoorn. De club maakte zelf bekend dat het volgend seizoen in de eerste klasse speelt. Nieuwenhoorn stond met tien punten voorsprong op Yerseke boven in de tweede klasse. Welke club de opengevallen plek invult, is nog niet bekendgemaakt.

Luctor Heinkenszand

Dat zijn in elk geval niet Luctor Heinkenszand en RCS, de nummers één en twee in de derde klasse. De verzoeken van beide verenigingen zijn niet gehonoreerd.