Kloetinge-ARC is meer dan voorafje voor WK-duel Oranje: ‘Ik verwacht spektakel’

Het kostte enige moeite vanwege de vele wedstrijden en de beschikbare velden, maar ook Kloetinge heeft de wedstrijd tegen ARC in de vierde divisie uiteindelijk kunnen vervroegen. In plaats van 15.00 uur begint de kraker nu om 14.00 uur en krijgen de bezoekers de mogelijkheid om toch nodig tijdig aan te schuiven voor de wedstrijd van het Nederlands elftal, in de kantine of gewoon thuis. ,,Als we om drie uur hadden gespeeld, had je de kans gehad dat het sportpark was leeg gestroomd, omdat iedereen toch graag naar Oranje wil kijken’’, zegt Van Poelje. ,,Dan was het voor ons wel heel sfeerloos geworden.’’