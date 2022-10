Klasse-goal van Sjoerd Verhulst geeft gewenning SVOD’22 een oppepper

VROUWENVOETBAL Wedstrijd zonder kansen eindigt voor IJzendijke toch in een nederlaag

In de eerste klasse van het vrouwenvoetbal heeft IJzendijke de uitwedstrijd tegen WV-HEDW met 2-1 verloren. Waar zicht was op een puntje voor de formatie van trainer Bjorn Boonman, ging in het in de laatste minuut toch nog fout.

15 oktober