Kippenvel, trots en tranen; dát doet het volkslied met onze Zeeuwse Oranje-watchers

Alyssa Dijkstra (1 interland)

,,Als je daar dan eenmaal staat met de ploeg en het volkslied klinkt, en je ouders en je vriend zitten op de tribune… Nou, dat doet wel iets met je hoor. Kippenvel. Ik had het wel even taai. Ja, ik kon het Wilhelmus goed meezingen hoor, al had ik tevoren de tekst nog wel even gecheckt. Staat zo raar hè dat wanneer je daar dan staat en je de tekst ineens niet meer weet…’’ Lees haar hele verhaal hier.

Said Bouzambou (72 interlands, 26 goals)

,,Ik ben trots dat ik het shirt van Oranje mag dragen. Ja, het volkslied zing ik altijd wel mee, al ken ik alleen het eerste couplet hoor. Door het Nederlands team heb ik al veel van de wereld gezien. Elke interland is weer heel speciaal, spelen op het hoogste niveau is geweldig en dan denk ook altijd aan het feit dat het ooit op een pleintje in Souburg is begonnen.’’ Lees zijn hele verhaal hier.

Jan Poortvliet (19 interlands, 1 goal)

,,In Amerika stond ik tussen 20.000 andere fans. Dan krijg ik het te kwaad hè. Zo mooi die sfeer, met al die mensen op de pleinen en dan in het stadion het volkslied. Ik kon het alleen nooit meezingen. Ja, ik ken de tekst wel, maar bij mij kreeg de emotie altijd de overhand. Zodra het werd gespeeld, rolden de tranen over mijn wangen. Als speler had ik dat niet, maar ja tijdens de WK-finale tegen Argentinië was het ook niet te horen voor ons. Er werd zoveel lawaai gemaakt.’’