Kind van Kloetinge, maar vanavond in het veld even niet

Hij moet er zelf eigenlijk ook wel een beetje om lachen. ,,Dat ze precies tegen ons kampioen kunnen worden, is wel het laatste wat ik had verwacht.” Want van alle wedstrijden, stopgezette competities en projecten die Kloetinge de afgelopen jaren heeft moeten doorstaan, is uitgerekend Terneuzense Boys de laatste horde op weg naar die gedroomde hoofdklasse. En dus zou Pijnenburg een leuk weekendje weg kunnen boeken, als hij ingaat op alle ‘voorstellen’. ,,Ik heb natuurlijk al wel wat berichtjes gehad, of ik niet even een bal door mijn handen kan laten gaan.”