Kind van de club Youssef Ben Sellam verlaat Groene Ster Vlissingen

Weer tegenslag voor Sharona Tieleman: ‘Als ik het plezier in het voetbal maar weer terug kan vinden’

19 april DEN HAAG - Wat het seizoen van haar terugkeer had moeten worden, veranderde voor Sharona Tieleman eind maart ineens in opnieuw een seizoen van tegenslag. De Terneuzense voetbalster van ADO Den Haag was hersteld van een zware blessure aan haar rechterknie, werkte toe naar haar rentree, maar scheurde tijdens een training de kruisband van haar linkerknie af.