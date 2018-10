Khalid El Hattach laat zich bij rentree meteen gelden

VLISSINGEN – Aan het einde van een bijzonder matig duel leek een overwinning er vrijdagavond niet meer in te zitten voor Groene Ster.

Tegenstander Zeemacht, dit seizoen ongetwijfeld één van de zwakke broeders in de eredivisie, was twee minuten voor tijd op gelijke hoogte gekomen (2-2) en wilde dat punt graag meenemen naar Den Helder.

Khalid El Hattach dacht er op de avond van zijn rentree anders over. Met een bekeken balletje vond hij aan de tweede paal Hoessein Bouzambou, die met nog 26 seconden op de klok de verlossende 3-2 maakte.

Daarmee boekte Groene Ster de tweede overwinning van het seizoen en de eerste in de eigen Baskensburg. De sporthal was met zo’n 250 toeschouwers nog niet voor de helft gevuld en de mensen die wel waren gekomen werden niet verwend.

Zeemacht, gepromoveerd nadat het einde van ’t Knooppunt een feit was, kwam niet om het publiek te vermaken. De Noord-Hollanders beperkten zich vooral tot verdedigen, probeerden er snel uit te komen en speelden eigenlijk een soort ouderwets zaalvoetbal, zonder al te veel tierelantijntjes.

Technische hoogstandjes, die krijg je wel te zien als Khalid El Hattach een zaal betreedt. De teruggekeerde publieksspeler mag dan last hebben van zijn knie (die flink zat ingepakt) en nog niet helemaal fit zijn; hij zorgt wel voor rust, bepaalt het tempo en is in aanvallend opzicht ook belangrijk. El Hattach en Saïd Bouzambou vinden elkaar makkelijk en daar kan het stroef en stroperig draaiende Groene Ster de komende maanden nog profijt van hebben.

Dubbele cijfers

Iedereen bij de Vlissingers moet het erover eens zijn dat het niveau snel omhoog moet. Groene Ster verloor eerder dit seizoen in eigen huis al twee keer met dubbele cijfers, van Hovocubo (4-10) en FC Eindhoven (2-10). Twee ploegen die in het verleden soms met knikkende knieën naar Baskensburg kwamen, maar nu geen strobreed in de weg werden gelegd.

De overwinning op Zeemacht kwam wat dat betreft als geroepen. Bij Groene Ster kunnen ze er wat vertrouwen uit halen, met de volgende belangrijke wedstrijd in aantocht. Want als de ploeg dit seizoen weg wil blijven van de degradatiezone, moet het volgende week bij White Stones in Egmond ook een goed resultaat neerzetten.

Vrijdagavond had een ruime overwinning er ook ingezeten voor de Vlissingers, als ze de kansen hadden benut en het tempo wat hadden opgeschroefd. Het spel was nu te voorspelbaar, met Saïd Bouzambou als vast aanspeelpunt. Daar omheen was vaak te weinig beweging, waardoor Zeemacht lang in de race kon blijven.

Strafschop

Badr Belhadj zorgde voor rust voor 1-0, in de tweede helft kwam Zeemacht uit een makkelijk gegeven strafschop langszij (1-1). Saïd Bouzambou scoorde op aangeven van El Hattach de 2-1 en nadat Groene Ster een aantal grote mogelijkheden had verprutst, leek Zeemacht nog een puntje te stelen. Tot El Hattach in de laatste 30 seconden de andere Bouzambou vond, die van dichtbij afrondde.

Na het laatste fluitsignaal ontstond nog een opstootje tussen beide teams, nadat David Albert tegenstander El Hattach had aangepakt. Ineens stonden vrijwel alle spelers tegenover elkaar, want na een gezapig potje bleek iedereen daar nog voldoende energie voor over te hebben. Het opstootje werd snel gesust, waarna Groene Ster de overwinning kon vieren en Zeemacht zich op kon maken voor de 264 kilometer lange terugreis.