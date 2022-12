Kevin Hollander verlengt zijn contract bij Terneuzense Boys

WK-RUBRIEK Oran­je-wat­cher Jan Poortvliet: ‘Ze zijn als makke schapen de sloot in gelopen’

Alyssa Dijkstra, Said Bouzambou en Jan Poortvliet waren tijdens het WK-voetbal in Qatar onze Oranje-watchers. Nu de mondiale titelstrijd op zijn eind loopt, laten ze nog eenmaal hun licht schijnen over het Nederlands elftal, over de mooiste momenten en natuurlijk over de finale van zondag, de ontmoeting tussen Argentinië en Frankrijk.

17 december