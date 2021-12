Kevin Hollander is bij Goes aan zijn laatste seizoen bezig

Bart Sprangers uit Philippine begon met voetballen in Kameroen

PHILIPPINE - Meestal op een hobbelig veldje met wat grassprieten, maar soms ook gewoon op het zand. Of op een afgelegen sportterreintje naast het plaatselijke politiebureau. Waar menig jeugdvoetballertje tegenwoordig zijn eerste stappen zet op de moderne kunstgrasvelden, daar was de voetbalentree van Bart Sprangers (20) veel en veel primitiever. De bakermat van de huidige Philippine-speler was namelijk niet Sportpark ’t Bermpje, maar de genoemde velden van havenstad Douala in Kameroen.

28 november