Kevin Hollander (Goes): ‘In balbezit deden we heel domme dingen’

Goes vervalt in oude fouten en speelt halverwege al een verloren wedstrijd

ERMELO - Goes verviel dinsdagavond in oude fouten. Door broddelwerk in de opbouw stond de Zeeuwse derdedivisionist na een ruim halfuur al op een 2-0-achterstand tegen DVS’33. Dat kwam de ploeg niet meer te boven. Het doordeweekse uitje in Ermelo leverde de derde nederlaag op rij op (5-1).

22:50