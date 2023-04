Kelvin Neijenhuis tekent eerste profcontract bij Feyenoord

Van Zeeuwse jeugdoplei­ding naar spelen tegen Messi: ‘Zat op de bank te bidden dat de trainer me zou laten invallen’

Afgelopen zomer begon Oost-Souburger Godfried Roemeratoe (23) bij Hapoel Tel Aviv aan een buitenlands avontuur. Van een leien dakje ging het tot nu toe niet in Israël, maar hij slaagde er wel in om international van Curaçao te worden. Vorige week stond de middenvelder, die zijn voetbalreis begon bij JVOZ, ineens tegenover wereldkampioen Argentinië en superster Lionel Messi. ,,Ik zeg je eerlijk: ik zat op de bank te bidden dat de trainer me zou laten invallen.’’