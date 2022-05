Kelvin Neijenhuis en Indy de Punder bij jeugdteams Oranje

OVERZICHT Lees hier alles over het kwartet van Sahin, de bevrijding van Steen en het zaterdag­voet­bal

VLISSINGEN - Hoek en Goes spelen beide krankzinnige duels in de derde divisie. Goes pakt in tegenstelling tot het blunderende Hoek wel drie punten. Kloetinge, alias FC Dano Lourens, gaat in de eerste klasse voor het kampioenschap terwijl Terneuzense Boys tevreden is met de middenmoot. In de derde klasse A ontketent VCK een spannende titelstrijd.

24 april